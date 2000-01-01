04.04 21:35 MIGnews.com

"Мы не можем оставаться немыми"

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Комментарии

Израильский президент Реувен Ривлин присоединился к сонму политиков, которые осудили химическую атаку, совершенную сегодня утром в сирийском Идлибе. Комментируя произошедшее, президент Реувен Ривлин заявил, что Израиль не может оставаться в стороне от случившегося с сирийскими мирными гражданами и предложил помочь тем, кто еще остался в живых."Мы, как люди, пережившие величайшие злодеяния и восставшие из пепла, чтобы быть сильной и безопасной страной, сделаем все возможное, чтобы и впредь помогать пережившим ужасы в Сирии. Мы слишком хорошо знаем, насколько опасным может быть молчание, и поэтому мы не можем оставаться немыми", - сказал глава государства, напомнив о трагедии еврейского народа.Напомним, что в результате авиаудара химическим оружием по лагерю мятежников, ответственность за который пока на себя не взяла ни одна из сторон, погибли 60 и были ранены более 200 человек, многие из которых были детьми. Предполагается, что для авиаудара использовался нервно-паралитический газ зарин."Увиденные нами сегодня снимки из Сирии и сообщения о массовых убийствах детей и прочих мирных граждан химическим оружием, являются пятном в истории всего человечества. Международное сообщество должно объединиться, чтобы положить конец этому смертоносному безумию и предотвратить повторение такого где бы то ни было", - гласит заявление израильского президента.Ривлин призвал лидеров крупнейших мировых держав "безотлагательно принять меры, чтобы остановить преступные убийственные события, происходящие в Сирии руками режима Асада, и срочно принять меры для устранения всех запасов химических веществ с сирийской территории".