04.04 20:30 MIGnews.com

"Израиль не заморозит строительство в Иудее и Самарии"

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Израильское правительство не замораживало строительство в Иудее и Самарии, уверяет заместитель министра обороны раввин Эли Бен-Дахан ("Еврейский дом")."У нас нет коалиционного кризиса, но есть разногласия между коалиционными партиями. Позиция партии "Еврейский дом" касательно поселений отличается от позиции "Ликуда". Мы представили законопроект о применении суверенитета в Маале-Адумим ... Премьер-министр – единственный, кто определяет политику "Ликуда", - сказал он в интервью "Аруц Шеве".Бен-Дахан утверждает, что правый лагерь рассчитывал на то, что с Дональдом Трампом можно достичь более широких договоренностей, чем с его предшественником, изменив подход, наблюдавшийся в течение двух десятилетий после подписания в Осло соглашений о "двух государствах для двух народов"."Любой, у кого есть глаза, увидит, что шансов на то, что это случится, равны нулю. К сожалению, премьер-министр не согласен с нашим мнением. Разница во мнениях будет продолжаться, но мы не дошли до критической точки", - добавляет он."Нас интересовало более широкое строительство, но после утверждения кабинетом министров парламентов мы изменили восприятие. Замораживания не будет. Пусть строительство в Иудее и Самарии будет осуществляться в рамках установленных кабинетом министров параметров, это, все равно, очень сильно отличается от того, что происходило во время срока Обамы", - напомнил политик.