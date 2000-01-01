Израиль осуждает химическую атаку в Сирии

"Шокирующие снимки Сирии должны приводить в ужас любого человека. Израиль решительно осуждает применение химического оружия в любой ситуации, особенно в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц. Израиль призывает международное сообщество выполнить данное в 2013 году обещание и запретить использование из Сирии химического оружия. Жестокость войны подчеркивает важность нашего собственного обязательства – всегда защищаться от любого врага и любой угрозы", - написал премьер-министр в серии "твитов" в микроблоге.
В свою очередь министр просвещения и лидер "Еврейского дома" Нафтали Беннет призвал главу правительства созвать экстренное заседание оборонно-политического кабинета, чтобы обсудить химическую атаку в Идлибе. Он считает, что на повестку дня необходимо вынести следующие вопросы – гуманитарные последствия, значение использования химоружия и влияние атаки на региональную безопасность.
Children are choking to death. The world MUST ACT against the chemical massacre in Syria. I call upon President Trump to lead this effort. pic.twitter.com/IQKrHpOH29
Кроме того, ранее в своем Twitter он опубликовал снимок сирийских детей, погибших от воздействия нервно-паралитического газа, призвав мир действовать против "химической бойни" в Сирии и обратившись к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться лично.
Также раскритиковал атаку и экс-министр обороны Амир Перец ("Сионистский лагерь").
We cannot overlook chemical weapons used against civilians in Idlib. The US & international community must immediately stop the bloodshed