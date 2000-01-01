04.04 17:37 MIGnews.com

Израиль осуждает химическую атаку в Сирии

אני שולח תנחומים לנשיא פוטין ולמשפחות הנרצחים בעקבות הפיצוץ ברכבת התחתית בסנט פטרסבורג היום. אזרחי ישראל עומדים לצד העם ברוסיה ביום קשה זה — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 3 апреля 2017 г.

Children are choking to death.

The world MUST ACT against the chemical massacre in Syria.

I call upon President Trump to lead this effort. pic.twitter.com/IQKrHpOH29 — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) 4 апреля 2017 г.

We cannot overlook chemical weapons used against civilians in Idlib. The US & international community must immediately stop the bloodshed — עמיר פרץ (@amirperetz) 4 апреля 2017 г.

הזוועה בסוריה דורשת קואליציה מערבית שתפעל באופן תקיף מול המשטר הטובח באכזריות חפים מפשע. ישראל מזכירה בכל פורום בינלאומי את המאבק בנשק הכימי — Tzipi Hotovely (@TzipiHotovely) 4 апреля 2017 г.

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Комментарии

Многие израильские политики, включая главу правительства Нетаниягу, обрушились с осуждением химической атаки в сирийском Идлибе, в результате которой погибли 60 и были ранены более 200 человек."Шокирующие снимки Сирии должны приводить в ужас любого человека. Израиль решительно осуждает применение химического оружия в любой ситуации, особенно в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц. Израиль призывает международное сообщество выполнить данное в 2013 году обещание и запретить использование из Сирии химического оружия. Жестокость войны подчеркивает важность нашего собственного обязательства – всегда защищаться от любого врага и любой угрозы", - написал премьер-министр в серии "твитов" в микроблоге.В свою очередь министр просвещения и лидер "Еврейского дома" Нафтали Беннет призвал главу правительства созвать экстренное заседание оборонно-политического кабинета, чтобы обсудить химическую атаку в Идлибе. Он считает, что на повестку дня необходимо вынести следующие вопросы – гуманитарные последствия, значение использования химоружия и влияние атаки на региональную безопасность.Кроме того, ранее в своем Twitter он опубликовал снимок сирийских детей, погибших от воздействия нервно-паралитического газа, призвав мир действовать против "химической бойни" в Сирии и обратившись к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться лично.Также раскритиковал атаку и экс-министр обороны Амир Перец ("Сионистский лагерь")."Мы не можем игнорировать применение химического оружия против гражданских лиц в Идлибе. США и международное сообщество должны немедленно прекратить кровопролитие", - написал он.В свою очередь заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели привела атаку в качестве доказательства того, что Израиль должен вмешиваться в решение вопросов на счет региональной безопасности."Кошмар в Сирии требует участия коалиции, которая будет действовать решительно против режима, который убивает ни в чем не повинных мирных жителей", - "твитнула" она.В свою очередь, и российские войска, и у Асада открестились от атаки лагерь мятежников, назвав эти обвинения ложными.