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7 из 10 израильтян предпочитают правых | Фото: Ishai Parasol/Flickr04.04 16:02   MIGnews.com

7 из 10 израильтян предпочитают правых

Около трех четвертей израильтян поддерживают создание в Еврейском государстве правого или правоцентристского правительства. Таковы результаты совместного исследования, проведенного Институтом демократии Израиля и Университетом Тель-Авива в рамках подсчета индекса мира, были опубликованы во вторник, 4 апреля.

Так, если за правых выбрали 70% респондентов, то в поддержку левого или левоцентристского правительства выразились лишь 24% израильтян. В опросе приняли участие 500 совершеннолетних евреев и 100 арабов, а его погрешность не превышает 4,1%.

Исследование показало также и то, что даже многие из сторонников левого лагеря не верят, что он сможет сформировать правительство после перевыборов – в то, что следующее правительство будет правым или правоцентристским верят 81% израильтян, и лишь 8% надеются, что левые все-таки победят.

Среди арабов поддержка левых значительно выше – 58%, но и они не сильно верят в победу левого лагеря.

В целом картина на политической арене устраивает половину жителей Израиля. Еще 35% назвали ее "так себе" и только 14% назвали ее плохой или очень плохой.

Также большинство израильтян – как евреев, так и арабов – не видят повода для беспокойства в том, что президент США Дональд Трамп пригласил главу ПА Махмуда Аббаса в Белый дом. 75% евреев и 88% арабов заявили, что не видят в этом негативных последствий.
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