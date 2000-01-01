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Путин и Эрдоган обсудили газовую атаку в Сирии | Фото: Thinkstock04.04 15:51   MIGnews.com

Путин и Эрдоган обсудили газовую атаку в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили предполагаемую газовую атаку в сирийской провинции Идлиб, которая произошла во вторник, 4 апреля.

Об этом сообщили турецкие источники.

"Президент Эрдоган затронул вопрос об использовании химического оружия против мирных жителей в Идлибе. Президент заявил, что такие бесчеловечные нападения являются неприемлемыми", - говорится в заявлении источников, близких к Эрдогану.

Источники, близкие к турецкому лидеру также отметили, что оба лидера подчеркнули важность поддержания продолжающегося режима прекращения огня в Сирии.

Напомним, что утром 4 апреля, в результате воздушной атаки в районе Хан Шайхун, Идлиб, и применения химических боеприпасов убиты 60 и ранены более 200 человек. Среди погибших – 11 детей в возрасте до 8 лет.
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