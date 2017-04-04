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YouTube 04.04 15:15   MIGnews.com

Лавров назвал подлостью объяснение теракта местью за Сирию

Глава МИД России Сергей Лавров назвал циничными и подлыми заявления некоторых СМИ о том, что взрыв в метро Петербурга — это месть за действия РФ в Сирии.

Что касается… размышлений, рассуждений некоторых СМИ о том, что теракт — это месть России за нашу политику в Сирии — цинично, подло. Наверное, больше даже не буду пытаться охарактеризовать такие утверждения", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Эрланом Абдылдаевым.

По словам министра, "печально, что это ведь не просто выдумка СМИ, но похожими мыслями с мировой общественностью делились некоторые деятели, включая представителей Пентагона при администрации Обамы, когда нам предсказывали, что вот раз вы пришли в Сирию помогать правительству Асада, то ждите новых гробов, которые будут потоком идти в РФ с телами ваших военнослужащих".

"Я считаю, что это вообще недостойно политиков. И рассчитываю, что в нынешней ситуации, когда терроризм угрожает всем без исключения странам, подобных двойных стандартов не будет и что политики проявят ответственность в этом отношении", — подчеркнул Лавров.

Он также выразил надежду, что СМИ при этом "проявят максимальную ответственность", так как сейчас "актуальность таких ответственных подходов высока как никогда", передает РИА Новости.
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