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flickr 04.04 14:51   MIGnews.com

СБ ООН выразил соболезнования России

Члены Совета Безопасности ООН осудили вчерашний теракт в петербургском метро. СБ ООН также выразил глубокие соболезнования семьям погибших и всем россиянам. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

В заявлении говорится, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности.

"Любые акты терроризма являются преступлением, независимо от их мотивации, места его совершения и людей, кто к нему причастен", — пишется на сайте организации.

Также члены СБ ООН подчеркнули необходимость активного сотрудничества с российским руководством для того, чтобы найти виновных в убийствах мирных жителей и привлечь их к ответственности.
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