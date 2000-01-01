04.04 14:51 MIGnews.com

СБ ООН выразил соболезнования России

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Члены Совета Безопасности ООН осудили вчерашний теракт в петербургском метро. СБ ООН также выразил глубокие соболезнования семьям погибших и всем россиянам. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.В заявлении говорится, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности."Любые акты терроризма являются преступлением, независимо от их мотивации, места его совершения и людей, кто к нему причастен", — пишется на сайте организации.Также члены СБ ООН подчеркнули необходимость активного сотрудничества с российским руководством для того, чтобы найти виновных в убийствах мирных жителей и привлечь их к ответственности.