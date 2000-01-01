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Илана Дайан не понимает, почему нужно закрыть `Кан` 04.04 15:32   MIGnews.com

Илана Дайан не понимает, почему нужно закрыть "Кан"

Известный израильский журналист, ведущая программы “Увда” Илана Дайан присоединилась к хору критиков метаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу вокруг реформы сферы государственного телерадиовещания.

Дайан, поддерживающая идею создания государственной корпорации “Кан” в интервью радио Галей ЦАХАЛ заявила: “Я поняла, что тот, кто хотел все запутать - преуспел, и пусть нам тут не говорят, что речь идет о судьбе управления телерадиовещания. Нам просто компостируют мозги”.

Дайан продолжила: “Дело не управлении, управление осталось в прошлом. , и решение об организации “Кан” пришло с желанием создать нечто новое. Проблема не в этом, и проблема не в деньгах, потому что каждый месяц тратят 40 миллионов шекелей на корпорацию, начало вещания которой постоянно откладывается”.

Дайан подчеркнула: “Проблема в том, что никто не в состоянии объяснить , по какой причине корпорация должна быть расформирована, почему они обозначали группу во главе с Гилем Омером и Эльдадом Кобленцем (директора “Кан”), и в которую входят Рой Шарон и Кальбан Либескинд в качестве “лефтистов”.
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