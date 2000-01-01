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Израиль: Должникам прекратят угрожать выселением | Фото: Thinkstock04.04 16:39   MIGnews.com

Израиль: Должникам прекратят угрожать выселением

Комиссия под руководством Орны Барбибай опубликовала рекомендации, призванные положить конец измывательствам над людьми, проживающими в социальном жилье, и оказавшихся в сложном финансовом положении. Другими словами, в долгах. Согласно рекомендациям, представленным комиссией министру строительства Йоаву Галанту, по отношению к жильцам, которые не в состоянии оплачивать проживание в социальном жилье, не будут применяться меры по выселению так же, как и угрозы к выселению. Кроме того, будет произведено разделение между компанией, ответственной за заселение социального жилья и его содержание и между органом, который будет заниматься взиманием долгов.

Что касается незаконного заселения в социальное жилье, то комиссия рекомендует следующее: в течение 30 дней после заселения незаконных жильцов будут выселять немедленно, потому что они занимают жилье, которое другая семья, скорее всего, ожидает уже много лет. По отношению к тем, кто занял социальное жилье незаконно и проживает в нем более 7 лет, будут выработаны указания, позволяющие признать их жильцами на законных основаниях с назначение арендной платы в соответствии с финансовыми возможностями. Вместе с этим, жильцы не получат право на приобретение «завоеванного» жилья.

 Еще одна рекомендация говорит о том, что арендатор, признанный "жильцом-продолжателем" не должен платить завышенных ставок, вытекающих из существующих бюрократических процедур, которые не зависят от него.

Комиссия рекомендует принять рекомендации комиссии по борьбе с бедностью под руководством Эли Алалуфа, и изменить определение «не имеющих жилья» таким образом, что под него попадут все те, у кого нет и не было своей квартиры в течение последних 5 лет. Сегодня речь идет о 10 годах.  В дополнение к этому, рекомендуется прекратить проводить каждые два года проверки проживающих в социальном жилье на право проживания в нем, и начать проводить их раз в пять лет. Министр строительства Галант сообщил, что поддерживает рекомендации комиссии.
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