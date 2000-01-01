04.04 13:24 MIGnews.com

Ле Пен: Франция недостаточно борется с терроризмом

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Кандидат в президенты Франции и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что меры, которые принимаются для борьбы с терроризмом во Франции, недостаточно эффективны."Политика борьбы с исламистским терроризмом, которая ведется во Франции, в значительной мере недостаточна", — цитирует слова Ле Пен телеканал Public Senat.Лидер "Национального Фронта" считает, первое, что надо сделать, при столкновении с международным терроризмом, это установить контроль на границах. При этом она добавила, что этого власти на сегодняшний день еще не сделали.Ле Пен уверена в том, что необходимо закрывать мечети, в которых проповедуют радикальные версии ислама. По ее словам необходимо также вести борьбу с идеологией, которая "вербует людей на территории Франции".