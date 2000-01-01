Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 04.04 13:24   MIGnews.com

Ле Пен: Франция недостаточно борется с терроризмом

Кандидат в президенты Франции и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что меры, которые принимаются для борьбы с терроризмом во Франции, недостаточно эффективны.

"Политика борьбы с исламистским терроризмом, которая ведется во Франции, в значительной мере недостаточна", — цитирует слова Ле Пен телеканал Public Senat.

Лидер "Национального Фронта" считает, первое, что надо сделать, при столкновении с международным терроризмом, это установить контроль на границах. При этом она добавила, что этого власти на сегодняшний день еще не сделали.

Ле Пен уверена в том, что необходимо закрывать мечети, в которых проповедуют радикальные версии ислама. По ее словам необходимо также вести борьбу с идеологией, которая "вербует людей на территории Франции".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:54
Армия Сирии уничтожила 30 боевиков ISIS
13:48
СКР установил личность террориста в метро Петербурга
13:08
Иерусалим: родители-адвокаты били своих детей
12:57
6 беженцев чуть ли не утонули в водах Ла-Манша
12:36
Землетрясение в Хайфе
12:33
Хизбалла осудила теракт и поддержала Россию
12:23
Три иностранца пострадали от взрыва в метро Петербурга
12:18
ООН: Израильская оккупация Палестины подобна рабству в США
12:12
Теракт в метро: связь отключали, чтобы обезвредить бомбу
11:57
На "Сенной площади" ищут бомбу
11:50
Идлиб: в результате химической атаки убиты 60, ранены 200
11:46
В киевском метро ввели усиленный режим безопасности (фото)
11:24
Число жертв теракта в Петербурге возросло до 14
11:22
Фукаха убили из-за сбора податей с тоннелей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus