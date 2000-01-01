04.04 12:33 MIGnews.com

Хизбалла осудила теракт и поддержала Россию

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Ливанское исламистское движение "Хизбалла" осудило террористическое нападение на метро в Санкт-Петербурге, в результате которого погибло 14 человек и более 50 получили ранения.Также члены движения выразили соболезнование российскому руководству, семьям погибших и и пострадавших при взрыве людей и всему российскому народу в связи с этим трагическим инцидентом.В заявлении, опубликованном на официальном сайте Хизбаллы говорится, что взрыв – это один эпизод из серии угрожающих всему миру террористических преступлений, с которыми РФ борется в Сирии и других регионах.Также движение призвало объединиться в борьбе с террористами, их спонсорами, защитниками и идеологами.В заявлении подчеркивается, что данный инцидент "не сможет ослабить позицию РФ в противостоянии всем формам террора".