04.04 12:18 MIGnews.com

ООН: Израильская оккупация Палестины подобна рабству в США

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Экономическая и Социальная Комиссия ООН по Западной Азии (ESCWA) “прославившаяся” недавним израильским докладом, готовит к публикации следующую “бомбу”.В новом докладе Израиль сравнят с режимом апартеида в ЮАР и и с системой рабства в Соединенных Штатах. ESCWA также подсчитала “убытки” палестинцев от оккупации, которые по ее оценке, составят миллиарды долларов.Две недели назад ESCWA опубликовала доклад, в котором утверждалось, что Израиль создал для палестинцев “режим апартеида”. В докладе говорилось, что палестинцы живут под режимом военного управления, в то время как к израильтянам, живущим на Западном берегу, применяются израильские законы.Через несколько дней после публикации доклада глава комиссии, Рима Халаф сообщила о своем уходе в отставку - под давление генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша. Гутерреш также потребовал убрать доклад с веб-сайта ESCWA.Новый доклад, в котором Израиль сравнят с рабовладельцами Юга США, намечен к публикации в годовщину начала Шестидневной Войны.