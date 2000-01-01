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Израиль поможет Нигерии в борьбе с `Боко Харам` | Фото:04.03 21:00   MIGnews.com

Боко Харам: ЦАХАЛ сотрудничает с армией Нигерии

Посол Израиля в Нигерии Шимон Бен-Шошан заявил, что его страна готова сотрудничать с Нигерией в борьбе против Боко Харам и терроризма. Об этом дипломат сказал при визите начальника штаба армии генерал-лейтенанта Тукур Буратай, во вторник, 3 марта, в Абудже.

Он сообщил, что Израиль и Нигерия поддерживают теплые дипломатические отношения в течение 60 лет: "Мы готовы сотрудничать в любой области. Как вы уже знаете, во время предыдущей администрации было фантастическое сотрудничество в борьбе с террористами Боко Харам.

"Я могу заверить вас, что вы в хороших руках", - сказал Бен-Шошан, добавив, что Израиль на протяжении многих лет вел множество войн, но стремится к достижению мира. Чиновник также выразил желание высших должностных лиц Израиля посетить Нигерию в течение года.

"В Израиле очень развиты информационные технологии, а также кибервойны и киберразведка, которые, как я считаю, Израиль будет использовать для поддержки наших вооруженных сил", - заявил в ответ Буратай.


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