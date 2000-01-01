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`Нетаниягу - царь обезьян` 04.03 08:36   MIGnews.com

"Нетаниягу - царь обезьян"

Известный израильский поэт и композитор, родитель поп-звезды Авива Гефена Йонатан Гефен прокомментировал итоги выборов в Кнессет 2 марта.

На своей страничке в Инстаграм Гефен опубликовал фотографию премьер-министра Нетаниягу, целующего свою жену сару во время выступления в штаб-квартире Ликуда.

Подпись под фото гласит: “Любовь во время короначумы. "Как грустно после победной речи царя обезьян Тарзана. Тарзан нас не покинет. И я извиняюсь, если я обидел обезьян".

Через несколько часов Гефен удалил пост.


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