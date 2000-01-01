04.03 07:20 MIGnews.com

"Мандельблитту очень неприятно"

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Легальное препятствие премьерству Нетаниягу: спор прокуроровКорреспондент 13-го канала израильского ТВ Барух Кара рассказал о проблемах израильских прокуроров в связи с петицией, утверждающей что существуют “юридические препятствия” в отношении того, чтобы Биньямину Нетаниягу было поручено формирование нового правительства.Кара подчеркнул, что его не информация не основывается “на результатах организованного обсуждения”, но вынесена из “споров в кулуарах офиса юридического советника правительства”.Кара говорит: “”В правоохранительной системе есть по этому поводу различные мнения. Вчера распространилась информация о том, что юридический советник скажет, что у Нетаниягу нет никакой проблемы с формированием правительства - но есть различные мнения. Я попытался сегодня это выяснить, но юридический советник еще не принял решения. Он может оказаться под чьим-то влиянием, он также является жертвой атак со стороны правых. Разговоры о том, что его могут уволить также для него очень, очень неприятны, это очень затрудняет его работу. Что будет - никто не берется предсказать”.