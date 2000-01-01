Турция: Евросоюз никто не шантажирует беженцами

Анкара не использует проблему нелегальной миграции для давления на Европейский Союз.
Об этом заявил специальный советник президента Турции Ибрагим Калын, передает The Daily Star.
"Мы никогда не рассматривали беженцев в качестве средства политического шантажа", – сказал Калын.
По его словам, Турция, открывая границу для беженцев, не ставила перед собой цель "создать искусственный кризис, оказать политическое давление или преследовать собственные интересы". Более того, Анкара не намерена удерживать кого-либо у себя силой, а страны Европы должны принимать у себя нелегалов в соответствии с положениями международного права.
Калын также прокомментировал объявленное в среду решение властей ЕС выделить 170 млн евро срочной помощи населению Сирии, в том числе 60 млн евро для решения гуманитарного кризиса на северо-западе страны. По его мнению, Брюссель должен разработать план действий для использования этих фондов.
Спецсоветник Эрдогана также считает, что лучший способ решить проблему с нелегалами – создать подходящие для их пребывания условия непосредственно на территории Сирии.