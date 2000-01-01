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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:05.03 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Как отменят итоги выборов. Закон дисквалификации Нетаниягу Портал Макор Ришон сообщает о том, что Кахоль Лаван готовится к тому дню, когда при поддержке 61 члена Кнессета (включая левых, Объединенного Списка и Либермана) будет принят закон, запрещающий Биньямину Нетаниягу формировать правительство.

Израиль выбрал песню на Евровидение-2020 на четырех языках Израиль выбрал песню, которая будет представлять страну на международном конкурсе Евровидение-2020, который состоится в мае в Роттердаме. Эден Алене поедет с композицией Feker Libi.

Коронавирус в Израиле: новая директива Минздрава В Израиле запрещены массовые собрания, в которых участвуют более 5000 человек из-за распространения коронавируса, пополнен "карантинный список" стран, рекомендуется отказ от рукопожатий.

Масштабные мероприятия отменены из-за решения Минздрава Ряд крупных мероприятий в Израиле был отменен после того, как Министерство здравоохранения запретило проведение собраний, в которых участвуют более 5000 человек.

"Пусть Ганц сформирует коалицию из 39 мандатов" Доктор Гади Тауб, выступая в эфире радио 103 FM прокомментировал намерения кахоль Лаван провести персональный закон, дисквалифицирующий Биньямина Нетаниягу и запрещающий ему сформировать правительство.


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