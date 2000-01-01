Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Как отменят итоги выборов. Закон дисквалификации Нетаниягу Портал Макор Ришон сообщает о том, что Кахоль Лаван готовится к тому дню, когда при поддержке 61 члена Кнессета (включая левых, Объединенного Списка и Либермана) будет принят закон, запрещающий Биньямину Нетаниягу формировать правительство.
"Пусть Ганц сформирует коалицию из 39 мандатов" Доктор Гади Тауб, выступая в эфире радио 103 FM прокомментировал намерения кахоль Лаван провести персональный закон, дисквалифицирующий Биньямина Нетаниягу и запрещающий ему сформировать правительство.