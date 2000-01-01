04.03 19:24 MIGnews.com
Посол Ирана: Тегеран не обязан пускать МАГАТЭ на объекты
Иран не обязан предоставлять доступ наблюдателям
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к объектам, информация о которых "сфабрикована".
Об этом заявил посол Ирана в ООН Казем Гариб-Абади, передает IRIB.
"Сфабрикованная информация спецслужб не создает для Ирана никаких обязательств по рассмотрению таких запросов", – сказал он.
По словам иранского посла, США и Израиль якобы стараются разрушить связи и сотрудничество между МАГАТЭ и Тегераном, оказывая давление на агентство, "чтобы оно оставило свои уставные обязанности".
Гариб-Абади отметил, что Иран старается предотвратить опасное развитие событий в Международном агентстве по ядерной энергии.
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