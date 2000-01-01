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Посол Ирана: Тегеран не обязан пускать МАГАТЭ на объекты | Фото:04.03 19:24   MIGnews.com

Посол Ирана: Тегеран не обязан пускать МАГАТЭ на объекты

Иран не обязан предоставлять доступ наблюдателям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к объектам, информация о которых "сфабрикована".

Об этом заявил посол Ирана в ООН Казем Гариб-Абади, передает IRIB.

"Сфабрикованная информация спецслужб не создает для Ирана никаких обязательств по рассмотрению таких запросов", – сказал он.

По словам иранского посла, США и Израиль якобы стараются разрушить связи и сотрудничество между МАГАТЭ и Тегераном, оказывая давление на агентство, "чтобы оно оставило свои уставные обязанности".

Гариб-Абади отметил, что Иран старается предотвратить опасное развитие событий в Международном агентстве по ядерной энергии.


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