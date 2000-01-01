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Польский депутат: евреи стали сильнее из-за погромов | Фото:04.03 19:43   MIGnews.com

Польский депутат: евреи стали сильнее из-за погромов

Крайне правый польский законодатель Януш Корвин-Микке считает, что естественный отбор в результате погромов сделал евреев сильнее.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Polsat, передает The Times of Israel.

По его словам, "существуют теории", будто раввины сами провоцировали насилие, чтобы этого добиться.

"Евреи стали сильнее, потому что у них были погромы. В результате погромов выжили сильнейшие и одаренные. Это – предупреждение антисемитам: вот почему евреи сильны, потому что у них были погромы. Есть даже теории, что раввины сознательно это провоцируют именно для того, чтобы евреи выжили, а затем наступает естественный отбор", – сказал он.

Бывший депутат Европейского парламента и лидер партии "Конфедерации свободы и независимости" Корвин-Микке уже неоднократно делал антисемитские заявления. В прошлом году во время телевизионных дебатов он надел на голову госсекретаря Польши кипу.


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