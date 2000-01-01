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Дисквалификация Нетаниягу: Эяль Инон увиливает от ответа | Фото:04.03 17:41   MIGnews.com

Дисквалификация Нетаниягу: Эяль Инон увиливает от ответа

Юридический советник Кнессета Эяль Инон уклоняется от вопросов, связанных с законопроектом, который запретит Биньямину Нетаниягу формировать правительство.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Как правило, пленум и комитеты не собираются в течение двух недель между выборами и вступлением в должность нового Кнессета. Что касается частных счетов – они совершенно невозможны в этот период", – ответил он журналистам.

Таким образом, неясно, как ответ Инона связан с самой инициативой. "Кахоль Лаван" готовится к тому дню, когда при поддержке 61 члена Кнессета будет принят закон, запрещающий Нетаниягу формировать правительство.

По сообщениям, партия Бенни Ганца планирует подождать с принятием закона до тех пор, когда новый Кнессет будет приведет к присяге.


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