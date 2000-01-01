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Нетаниягу израильтянам: откажитесь от рукопожатий | Фото:04.03 17:10   MIGnews.com

Нетаниягу израильтянам: откажитесь от рукопожатий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу призвал граждан воздержаться от рукопожатий.

Таким образом он прокомментировал принимаемые меры для борьбы с распространением коронавируса.

По словам главы правительства, в мире на данный момент происходит разгар пандемии: "это правда, и об этом нужно сказать".

Нетаниягу также напомнил, что Министерство здравоохранения расширило список стран, после посещения которых израильтяне обязаны в течение двух недель соблюдать карантин: Германия, Франция, Швейцария, Испания и Австрия. Новое распоряжение касается также граждан, вернувшихся менее 14 дней назад.

"Израиль – одна из единичных стран на Западе, в которых сохраняется относительно хорошая ситуация. Мы принимаем жесткие меры для предотвращения распространения вируса", – подчеркнул премьер.


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