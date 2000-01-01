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Депутат Аводы: закон Ганца – не способ заменить Нетаниягу | Фото:04.03 15:52   MIGnews.com

Депутат Аводы: закон Ганца – не способ заменить Нетаниягу

Депутат Кнессета Омер Бар-Лев ("Авода") не согласен с законопроектом, который запрещает премьер-министру Биньямину Нетаниягу формировать правительство.

Такое заявление он сделал в среду, 4 марта, передает The Times of Israel.

"Я боролся с личными законами, когда они помогали Нетаниягу, и я выступаю против инициативы издать личный закон против него. Это не способ заменить Нетаниягу", – сказал Бар-Лев.

Напомним, "Кахоль Лаван" готовится к тому дню, когда при поддержке 61 члена Кнессета будет принят закон, запрещающий Нетаниягу формировать правительство. Партия Бенни Ганца ждет окончательных результатов выборов, чтобы понять, каковы будут достижения противника.


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