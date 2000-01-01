Депутат Аводы: закон Ганца – не способ заменить Нетаниягу
Депутат Кнессета Омер Бар-Лев ("Авода") не согласен с законопроектом, который запрещает премьер-министру Биньямину Нетаниягу формировать правительство.
Такое заявление он сделал в среду, 4 марта, передает The Times of Israel.
"Я боролся с личными законами, когда они помогали Нетаниягу, и я выступаю против инициативы издать личный закон против него. Это не способ заменить Нетаниягу", – сказал Бар-Лев.
Напомним, "Кахоль Лаван" готовится к тому дню, когда при поддержке 61 члена Кнессета будет принят закон, запрещающий Нетаниягу формировать правительство. Партия Бенни Ганца ждет окончательных результатов выборов, чтобы понять, каковы будут достижения противника.