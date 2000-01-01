04.03 13:14 MIGnews.com

"Ганц не выдерживает давление Ахмада Тиби"

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Министр культуры и спорта Мири Регев ("Ликуд") в среду, 4 марта, раскритиковала партии "Кахоль Лаван" и Объединенный арабский список за попытку принять закон, препятствующий возможности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу сформировать правительство."Ахмад Тиби пообещал, и он сдержал свое слово: он пообещал избавиться от Нетаниягу и "Ликуда". Он пообещал контролировать Бенни Ганца, а Ганц не выдерживает давления, он уступает Тиби.""Такой законодательный процесс, как тот, к которому Тиби ведет Ганца, является не чем иным, как началом государственного переворота. Мы не допустим, чтобы это произошло."Министр внутренних дел Арье Дери (ШАС) также прокомментировал инцидент: "Идея принять - после выборов и после того, как общественность произнесла то, что она хочет сказать - личный закон, запрещающий Биньямину Нетаниягу выполнять обязанности премьер-министра, - это позор, и он ломает все правила игры политической системы.""Кахоль Лаван" готовы пожертвовать благами государства и единства нации на алтаре своей личной ненависти к Нетаниягу, которая объединяет их с [председателем "НДИ" Авигдором] Либерманом и Объединенным арабским списком.""Я думал, что они извлекли урок из жесткого удара, который они получили на выборах, что "кто угодно, кроме Нетаниягу" - это не повестка дня и не план игры. Еще не поздно восстановить себя."