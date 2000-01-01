04.03 11:36 MIGnews.com

Моше Яалон: Люди Ликуда просят нас помочь избавиться от Биби

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Номер три в списке Кахоль Лаван, Моше Яалон прокомментировал выборы в 23-й Кнессет.Яалон заявил: “Биби после фальшивой, мерзкой, катастрофической предвыборной кампании, в которой ты не смог получить 61 мандат, с тем, чтобы поставить себя превыше закона, ты все еще надеешься украсть голоса (путем привлечение депутатов-”дезертиров”). Между тем, многие ликудники просят нас помочь им избавиться от тебя. Мы такого не слышим о Ганце в Кахоль Лаван. В этом - разница между нами. В этом - изменение и надежда, которую надо принести гражданам Израиля”.