04.03 11:13 MIGnews.com

Смотрич - Уда: ты и твои единомышленники - неблагодарные

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Министр транспорта Бецалель Смотрич ответил во вторник вечером, 3 марта, на пост председателя Объединенного арабского списка Аймана Уда в Twitter, где он написал: "Ни у кого нет еврейского большинства."Твит Уда был ответом председателю "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу, который сказал, что для победы над премьер-министром Биньямином Нетаниягу левому блоку необходимо "еврейское большинство".В ответ Уда Смотрич написал: "Айман, ты очень хорошо знаешь, что ты и твои друзья-единомышленники живете здесь в условиях процветающей демократии с гражданскими правами и хорошей жизнью только потому, что здесь еврейское большинство."Смотрич добавил, что "иначе ваша жизнь будет похожа на жизнь большинства ваших братьев в соседних арабских странах"."Может быть, если вы попробуете немного, вы начнете ценить еврейское большинство", добавил он.