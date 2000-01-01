04.03 10:45 MIGnews.com

Минздрав объявит об усилении мер по борьбе с коронавирусом

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Министерство здравоохранения Израиля объявило о том, что не рекомендует гражданам страны ездить на международные форумы и конференции, а также совершать паломничества.Радио Галей ЦАХАЛ сообщило, что минздрав обсуждает возможность введения карантина для лиц, возвращающихся из США. подобный шаг, как отмечают специалисты, может “повлечь серьезные политические последствия”.Министерство здравоохранения объявило, что проведет в полдень 4 марта пресс-конференцию, на которой объявит об усилении мер по борьбе с коронавирусом. Ранее было принято решение о помещении на карантин 1151 школьника в Гиват Бреннер и 27 школьников в Кирьят-Оно.