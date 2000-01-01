04.03 10:05 MIGnews.com

"На Бальфур сидит криминальный клан"

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Депутат Кнессета Иссауи Фарадж (Мерец) прокомментировал допросы полицией премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары.Фарадж заявил: “На Бальфур (резиденция премьер-министра в Иерусалиме) сидит криминальный клан. Его главарь превратил Государство Израиль в государство взяточничества, где все подчинено интересам этой криминальной семьи”.Фарадж продолжил: “Как у мафии, для нет ничего более важного, чем интересы семьи и ради них готовы пожертвовать всем - законом, интересами общества, и, после того как началось расследование дела о подлодках - даже безопасность государства. Теперь Нетаниягу, с помощью закона о призыве, пытается устроить досрочные выборы - осознав, что следователи подбираются к нему и рассчитывая на таймаут”.