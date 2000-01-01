Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`На Бальфур сидит криминальный клан` 04.03 10:05   MIGnews.com

"На Бальфур сидит криминальный клан"

Депутат Кнессета Иссауи Фарадж (Мерец) прокомментировал допросы полицией премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары.

Фарадж заявил: “На Бальфур (резиденция премьер-министра в Иерусалиме) сидит криминальный клан. Его главарь превратил Государство Израиль в государство взяточничества, где все подчинено интересам этой криминальной семьи”.

Фарадж продолжил: “Как у мафии, для нет ничего более важного, чем интересы семьи и ради них готовы пожертвовать всем - законом, интересами общества, и, после того как началось расследование дела о подлодках - даже безопасность государства. Теперь Нетаниягу, с помощью закона о призыве, пытается устроить досрочные выборы - осознав, что следователи подбираются к нему и рассчитывая на таймаут”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:40
Видео: момент автомобильной атаки в Акко
12:30
Атака в Акко: ранены полицейский МАГАВа и два солдата
12:16
Лапид: вернуть закон о равноправном распределении бремени
11:59
Борис Гребенщиков попал в реанимацию
11:51
Израиль 2028: коррупция, проблемы с арабами, правые у руля
11:05
Китай построит ядерный авианосец
10:46
Помощник Джереми Корбина обвинял Израиль в геноциде
10:08
Сауды поддерживают "законные права" палестинцев
09:55
Премьер может разрешить коалиционный кризис за полтора часа
09:08
Яалон порхает ниже избирательного барьера
09:06
Через две недели после атаки: еще одна бомба у границы Газы
08:53
Попытка помешать переезду посольства Гватемалы провалилась
08:14
Нетаниягу: досрочных выборов не будет
08:11
Перед приземлением в Вашингтоне Нетаниягу поздравил Сару
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus