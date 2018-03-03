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Яалон порхает ниже избирательного барьера 04.03 09:08   MIGnews.com

Яалон порхает ниже избирательного барьера

Министры и депутаты партии Ликуд ответили на критику бывшего товарища по партии, бывшего министра обороны Моше Яалона.




"Я наблюдаю за этим "молчанием ягнят" в "Ликуде". Они все настолько мотивированы своими недальновидными соображениями выживания, что наплевали на наши ценности и национальные интересы?"- задал он вопрос собравшимся на культурном мероприятии шабаттарбут в Тель-Авиве 3 марта.

"Я думаю, что любой, у кого есть глаза, должен отправить Нетаниягу в отставку или начать расформирование коалиции и назначить новые выборы. Страна находится там, где находится, потому что ее лидеры озабочены проблемами политического выживания. Нам пора выбрать премьер-министра, которого не допрашивают. Израилю пора вернуться в нужное русло", - резюмировал он.

Один из депутатов Ликуд сказал в интервью Аруц Шева: “Какое счастье, что есть это мероприятие - шабаттарбут, а так бы никто и не вспомнил о Моше Яалоне, порхающем где-то ниже избирательного барьера”.
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