04.03 09:08 MIGnews.com

Яалон порхает ниже избирательного барьера

שר הביטחון לשעבר @bogie_yaalon התייחס באירוע שבתרבות בתיאטרון "הבימה" שבתל אביב לחקירות רה"מ נתניהו: "תיק 3000 חמור יותר מהפרשות האחרות" pic.twitter.com/PcOAcqtE0O — חדשות עשר (@news10) March 3, 2018

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Министры и депутаты партии Ликуд ответили на критику бывшего товарища по партии, бывшего министра обороны Моше Яалона."Я наблюдаю за этим "молчанием ягнят" в "Ликуде". Они все настолько мотивированы своими недальновидными соображениями выживания, что наплевали на наши ценности и национальные интересы?"- задал он вопрос собравшимся на культурном мероприятии шабаттарбут в Тель-Авиве 3 марта."Я думаю, что любой, у кого есть глаза, должен отправить Нетаниягу в отставку или начать расформирование коалиции и назначить новые выборы. Страна находится там, где находится, потому что ее лидеры озабочены проблемами политического выживания. Нам пора выбрать премьер-министра, которого не допрашивают. Израилю пора вернуться в нужное русло", - резюмировал он.Один из депутатов Ликуд сказал в интервью Аруц Шева: “Какое счастье, что есть это мероприятие - шабаттарбут, а так бы никто и не вспомнил о Моше Яалоне, порхающем где-то ниже избирательного барьера”.