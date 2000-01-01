Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









04.03 08:53   MIGnews.com

Попытка помешать переезду посольства Гватемалы провалилась

Конституционный суд Гватемалы отклонил ходатайство активиста, поданной с целью помешать переезду посольства страны в Израиле.

Как сообщает AFP, еще в январе местный адвокат Марко Винисио Мехья обратился в высшую инстанцию, чтобы отменить соответствующее решение президента Джимми Моралеса как "противоречащее международному законодательству", "препятствующее примирению Израиля и Палестины" и "вмешивающееся в религиозные дела".

"Перемещение посольства Гватемалы в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим не было одобрено на министерском уровне, и президент признал, что отдал приказ в устной форме", - утверждал Мехья на суде.

Однако как заявил пресс-секретарь Конституционного суда Сантьяго Паломо, все пять судей единогласно отклонили его ходатайство, заявив о нецелесообразности налагать судебный запрет при данных обстоятельствах. В то же время они признали, что данный вопрос остается не до конца решенным.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:40
Видео: момент автомобильной атаки в Акко
12:30
Атака в Акко: ранены полицейский МАГАВа и два солдата
12:16
Лапид: вернуть закон о равноправном распределении бремени
11:59
Борис Гребенщиков попал в реанимацию
11:51
Израиль 2028: коррупция, проблемы с арабами, правые у руля
11:05
Китай построит ядерный авианосец
10:46
Помощник Джереми Корбина обвинял Израиль в геноциде
10:08
Сауды поддерживают "законные права" палестинцев
10:05
"На Бальфур сидит криминальный клан"
09:55
Премьер может разрешить коалиционный кризис за полтора часа
09:08
Яалон порхает ниже избирательного барьера
09:06
Через две недели после атаки: еще одна бомба у границы Газы
08:14
Нетаниягу: досрочных выборов не будет
08:11
Перед приземлением в Вашингтоне Нетаниягу поздравил Сару
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus