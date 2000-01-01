04.03 08:53 MIGnews.com

Попытка помешать переезду посольства Гватемалы провалилась

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Конституционный суд Гватемалы отклонил ходатайство активиста, поданной с целью помешать переезду посольства страны в Израиле.Как сообщает AFP, еще в январе местный адвокат Марко Винисио Мехья обратился в высшую инстанцию, чтобы отменить соответствующее решение президента Джимми Моралеса как "противоречащее международному законодательству", "препятствующее примирению Израиля и Палестины" и "вмешивающееся в религиозные дела"."Перемещение посольства Гватемалы в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим не было одобрено на министерском уровне, и президент признал, что отдал приказ в устной форме", - утверждал Мехья на суде.Однако как заявил пресс-секретарь Конституционного суда Сантьяго Паломо, все пять судей единогласно отклонили его ходатайство, заявив о нецелесообразности налагать судебный запрет при данных обстоятельствах. В то же время они признали, что данный вопрос остается не до конца решенным.