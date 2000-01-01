Египет советует палестинцам не играть с огнем

Делегация из представителей египетской разведки, которая уже более недели назад прибыла в сектор Газа для переговоров о палестинском примирении, в беседе с руководством ХАМАСа советовала не идти на конфронтацию с Израилем.
Как пишет израильская пресса, египтяне назвали действия ХАМАСа сродни игре с огнем и предупредили группировку о том, что в ходе следующего витка противостояния со стороны Израиля последует настолько жесткий удар по боевикам, "что даже существует возможность свержения ХАМАСа".
"Никто из руководства ХАМАС не будет под защитой", - цитирует свои источники "Хадашот".
При этом не отмечает, было ли это сообщение инициативой Каира или же его передали израильтяне.