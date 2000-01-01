Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Египет советует палестинцам не играть с огнем 04.03 07:50   MIGnews.com

Египет советует палестинцам не играть с огнем

Делегация из представителей египетской разведки, которая уже более недели назад прибыла в сектор Газа для переговоров о палестинском примирении, в беседе с руководством ХАМАСа советовала не идти на конфронтацию с Израилем.

Как пишет израильская пресса, египтяне назвали действия ХАМАСа сродни игре с огнем и предупредили группировку о том, что в ходе следующего витка противостояния со стороны Израиля последует настолько жесткий удар по боевикам, "что даже существует возможность свержения ХАМАСа".

"Никто из руководства ХАМАС не будет под защитой", - цитирует свои источники "Хадашот".

При этом не отмечает, было ли это сообщение инициативой Каира или же его передали израильтяне.

Напомним, что ранее ХАМАС отказался передать египетским разведчикам информацию о пропавших без вести солдатах израильской армии Ороне Шауле и Адаре Голдине.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:40
Видео: момент автомобильной атаки в Акко
12:30
Атака в Акко: ранены полицейский МАГАВа и два солдата
12:16
Лапид: вернуть закон о равноправном распределении бремени
11:59
Борис Гребенщиков попал в реанимацию
11:51
Израиль 2028: коррупция, проблемы с арабами, правые у руля
11:05
Китай построит ядерный авианосец
10:46
Помощник Джереми Корбина обвинял Израиль в геноциде
10:08
Сауды поддерживают "законные права" палестинцев
10:05
"На Бальфур сидит криминальный клан"
09:55
Премьер может разрешить коалиционный кризис за полтора часа
09:08
Яалон порхает ниже избирательного барьера
09:06
Через две недели после атаки: еще одна бомба у границы Газы
08:53
Попытка помешать переезду посольства Гватемалы провалилась
08:14
Нетаниягу: досрочных выборов не будет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus