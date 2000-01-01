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Харедим взяли курс на развал коалиции 04.03 06:53   MIGnews.com

Харедим взяли курс на развал коалиции

Министр финансов Моше Кахлон в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаниягу потребовал, чтобы бюджет на 2019 год был принят в установленный срок - в середине марта. Министр пригрозил, что в случае, если бюджет принят не будет, он расформирует правительство и пойдет на досрочные выборы.

В последние дни ультра-ортодоксы пытаются отсрочить принятие бюджет до того, как на обсуждение будет выставлен их вариант закона о призыве, согласно которому от армейской службы будут освобождаться лица, изучающие Тору. Кахлон заявил, что с этим требованием не согласен и требует принять бюджет в срок.

Харедим, со своей стороны, заявляют, что не хотят идти на выборы, но их раввины не одобряют продолжение работы в составе правительства в случае, если закон о призыве принят не будет.

По сообщению второго канала израильского ТВ, со ссылкой на прессу ультра-ортодоксов, заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман не готов голосовать за бюджет в обмен на нечто меньшее, чем полноценный закон об отмене призыва для харедим.

На прошлой неделе был предложен компромиссный вариант, согласно которому закон будет поставлен на обсуждение межминистерской комиссии по законодательству, которая, как ожидается его одобрит - даже до обсуждения бюджета. Тем не менее, закон попадет в Кнессет лишь после одобрения бюджета. Это станет началом продвижения закона, но харедим не согласны ни на что меньшее, чем принятие закона о бюджете.

Если коалиция развалится, выборы могут быть назначены уже на июнь 2018 года. Ни Ликуд, ни другие члены коалиции не заинтересованы в выборах, но опасаются, что иных вариантов уже нет. Один из высокопоставленных членов Ликуда заявил корреспонденту канала: “Ортодоксы залезли на высокое дерево, шансы на проведение выборов увеличились”.

Между тем, источники в Яадут А-Тора не исключают союза с леваками в случае их успеха на выборах: Мы пойдем с теми, кто даст нам больше всего по наиболее важным для нас вопросам, и этот вопрос - вопрос о призыве”.
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