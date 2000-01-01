04.03 21:44 MIGnews.com

Посольство Гватемалы переедет в Иерусалим этой весной

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По информации новостной службы телеканала "13 Решет", президент Гватемалы Джимми Моралес в ближайшие часы выступит с официальным заявлением о перенесении посольства своей страны в Иерусалим в мае.Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает Arutz Sheva.Об этом стало известно во время встречи Моралеса с премьером Израиля Биньямином Нетаниягу в Вашингтоне, где лидеры обеих стран выступят на ежегодной конференции AIPAC в поддержку Израиля."Спасибо за все, что вы делаете, за признание Иерусалима столицей Израиля. Мы надеемся, что в ближайшее время вы переведете посольство своей страны в Иерусалим", - цитирует пресс-служба Биньямина Нетаниягу. При этом Моралес заявил, что он считает решение о переносе посольства правильным.Отметим, что президент Гватемалы Джимми Моралес принимает участие на конференции Американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC) и внесен в список выступающих.Напомним, в минувшие выходные Конституционный суд Гватемалы отклонил попытку местного адвоката помешать правительству переместить свое посольство в Израиль в Иерусалим.