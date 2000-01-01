04.03 20:44 MIGnews.com

Посол Израиля в США: Мы всегда будем благодарны Трампу

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Израиль привержен предотвращению любой иранской деятельности или попыткам обосноваться у северных границ государства Израиль.Об этом в воскресенье, 4 марта заявил посол Израиля в США Рон Дермер, сообщает Arutz Sheva."Мы будем продолжать применять наши "красные линии" в Сирии. Международная поддержка очень важна для укрепления позиции Израиля по этому вопросу", - отметил посол в своем докладе на конференции AIPAC в Вашингтоне.По его словам, Иран продолжает свой план создания постоянных военных баз в Сирии, создания еще одного террористического фронта против Израиля в Сирии и не прекращает строительства оружейных заводов по производству высокоточных боеприпасов в Сирии и Ливане."Премьер-министр Нетаниягу очень четко рассказал о "красных линиях" в Сирии. Мы реагируем при их пересечении", - подчеркнул Дермер.Дермер предупредил, что Иран угрожает всему западному миру, а не только Израилю:"У Ирана уже есть ракеты, которые могут поразить Израиль. Новое оружие, которое разрабатывает Иран не только против нас, но и против Европы и, в конечном счете, против Соединенных Штатов"."Если Иран продолжит свою программу баллистических ракет, мы должны действовать, чтобы наложить на Тегеран санкции. Также необходим реальный режима инспектирования, который обеспечит соблюдение Ираном своих обязательств по ядерной сделке", - уточнил посол Израиля в США.Также Дермер прокомментировал признание Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и перевод посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, который запланирован на День независимости."Еврейский народ помнит поддержку царя Кира 2500 лет назад, что позволило евреям вернуться на свою землю и построить Второй Храм. Еврейский народ навсегда запомнит решение президента Трампа признать Иерусалим, как вечную столицу государства Израиль", - сказал Рон Дермер.