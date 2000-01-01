04.03 19:19 MIGnews.com

Аргентинское издание обвинили в нарушении закона о Холокосте

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Общественная организация "Польская лига против клеветы" обвинила сайт газеты Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в "действиях, направленных во вред польской нации и репутации польских солдат".Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает AFP.Так, аргентинская газета использовала фото 1950-х годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны, в статье о погроме в Едвабном. В 1941 году толпа разъяренных поляков в селе Едвабне учинила погром и убила не менее 300 евреев во время немецкой оккупации.Большинство евреев были заживо сожжены. До 2000 года считалось, что это массовое убийство было осуществлено немцами. Однако в 2001 году американский историк Ян Томаш Гросс опубликовал книгу "Sąsiedzi: Historia zagłady zydowskiego miasteczka", в которой показал, что погром был совершен местными жителями без немецкой помощи.По данным агентства, в организации считают, что аргентинская газета манипулировала мнением своих читателей и пыталась навредить репутации Польши.Напомним, закон о Холокосте, вступивший в силу в четверг, устанавливает штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет для тех, кто приписывает "ответственность польскому народу или государству за преступления, совершенные немецким Третьим Рейхом".