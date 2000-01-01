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Иран призвал США и Европу отказаться от ядерного оружия | Фото:04.03 16:42   MIGnews.com

Иран призвал США и Европу отказаться от ядерного оружия

Пока США и Европа не откажутся от ядерного оружия, Тегеран не будет проводить переговоры по иранской ракетной программе.

Об этом в воскресенье, 4 марта заявил пресс-секретарь иранских вооруженных сил бригадный генерал Масуд Джазайери.

"Американцы в отчаянии. Они понимают, что могут лишь мечтать об ограничении нашего ракетного потенциала. Мы готовы обсуждать этот вопрос, только если США и Европа уничтожат свое ядерное оружие и баллистические ракеты", - отметил генерал.

Он также подчеркнул, что критика программы американцами вызвана неудачами США в регионе.

Отметим, что заявление сделано накануне визита в Тегеран министра обороны Франции Жана Ива Ле Дриана. Тот также заявил, что если Иран хочет вернуться в семью народов, он должен отказаться от ракетной программы.

Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно угрожал выйти из соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников, если в документ не будут включены ограничения, касающиеся иранской ракетной программы.
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