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В ЮАР проголосовали за конфискацию земли у белого населения | Фото:04.03 16:16   MIGnews.com

В ЮАР проголосовали за конфискацию земли у белого населения

Парламент Южно-Африканской Республики проголосовал за инициативу, которая позволит внести поправки в конституцию страны в целях конфискации земель у белых фермеров без компенсации.

Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает The Independent.

По данным издания, резолюцию внесла леворадикальная партия "Борцы за экономическую свободу" (EFF). После принятия поправок документ поддержала правящая партия "Африканский национальный конгресс" (ANK).

Отметим, что подписание закона президентом приведет к изменению конституции страны.

Закон принят подавляющим большинством голосов - 241 против 83. Ранее в законопроект внесли поправки, и инициативу поддержали правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" и новый президент республики Сирилл Рамафоса.

Глава государства, который вступил в должность в середине февраля, дал понять, что поддержит отчуждение собственности у фермеров без выплат со стороны государства и передачи земельных наделов чернокожим африканцам.

По словам политика, этот вопрос требует немедленного решения.

"Мы не хотим мести. Но время взаимозачетов закончилось, речь идет о справедливости и о нашем достоинстве", - заявил, представляя проект резолюции, лидер EFF Джулиус Малема. Депутаты поручили конституционному комитету подготовить заключение по экспроприации земель, чтобы в августе вновь вернуться к этой теме.

В Министерстве сельского хозяйства страны безоговорочно поддержали экспроприацию земель без компенсации. Против такого решения выступали партии "Демократический альянс", "Фронт свободы плюс", "Народный конгресс" и Африканская христианско-демократическая партия.

В "Демократическом альянсе" заявили, что экспроприация будет лишь прикрытием для коррупции и хронического недофинансирования, а также подорвет национальную экономику, еще больше повредив бедным чернокожим людям.
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