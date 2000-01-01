04.03 16:07 MIGnews.com

МИД Франции предупредил о возможных санкциях против Ирана

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сделал жесткое заявление накануне отбытия с официальным визитом в Тегеран.Ле Дриан предупредил: “В Иране работают над ракетными программами с дальностью в несколько тысяч километров. Это несовместимо с положениями резолюций ООН и превышает цель защиты иранских границ”.Министр предупредил: “Если положение в этой сфере не будет немедленно исправлено, страна рискует столкнуться с новыми санкциями”.