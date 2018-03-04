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Видео: Так ХАМАС ворует электричество 04.03 15:46   MIGnews.com

Видео: Так ХАМАС ворует электричество

Координатор активности на территориях, генерал-майор Йоав Мордехай опубликовал видео, на котором показано, как ХАМАС ворует электричество у жителей Газы.

Мордехай пишет: “ХАМАС продолжает воровать электричество у жителей Газы. На видео - электрическая линия, соединяющая Магази и Кфар Юнис. Электричество поставляется в госпитали и школы, но ХАМАС не интересны проблемы населения, которое он угнетает.. Террористическая организация ХАМАС продолжает цинично использовать жителей Газы, которым и так постоянно отключают электричество. Только неделю назад мы разоблачили ХАМАС, который ворует топливо, доставленное палестинцам в газе. Доколе ХАМАС продолжит наживаться за счет палестинского общества?”




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