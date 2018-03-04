04.03 15:46 MIGnews.com

Видео: Так ХАМАС ворует электричество

מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף פולי מרדכי מציג הבוקר סרטון בו נראים פעילי חמאס מתחברים לתשתיות חשמל באופן פיראטי. האלוף מרדכי בפוסט לעזתים ״עד מתי ימשיך חמאס ליהנות על חשבונם של תושבי עזה?״ @arutz20 pic.twitter.com/oHLM7hLFn8 — 🇮🇱 נועם אמיר (@noamamir74) March 4, 2018

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Комментарии

Координатор активности на территориях, генерал-майор Йоав Мордехай опубликовал видео, на котором показано, как ХАМАС ворует электричество у жителей Газы.Мордехай пишет: “ХАМАС продолжает воровать электричество у жителей Газы. На видео - электрическая линия, соединяющая Магази и Кфар Юнис. Электричество поставляется в госпитали и школы, но ХАМАС не интересны проблемы населения, которое он угнетает.. Террористическая организация ХАМАС продолжает цинично использовать жителей Газы, которым и так постоянно отключают электричество. Только неделю назад мы разоблачили ХАМАС, который ворует топливо, доставленное палестинцам в газе. Доколе ХАМАС продолжит наживаться за счет палестинского общества?”