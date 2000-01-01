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Нетаниягу пригласит Трампа на открытие нового посольства | Фото: U.S. Embassy Tel Aviv/Flickr04.03 15:11   MIGnews.com

Нетаниягу пригласит Трампа на открытие нового посольства

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассказал, какие темы он собирается затронуть во время встречи с "большим другом Израиля" Дональдом Трампом в Белом доме.

"Это очень важный визит. Я встречусь с большим другом Израиля и моим личным другом президентом США Дональдом Трампом. Прежде всего, я поблагодарю его за историческое решение о переводе американского посольства в Иерусалим в День независимости. Это огромный подарок государству Израиль", - заявил глава израильского правительства.

Он отметил, что обсудит с американским президентом возможность его визита на открытие посольства США в Иерусалиме, агрессию Ирана, его ядерные амбиции, агрессивные действия на Ближнем Востоке и на границах Еврейского государства.

"Я буду говорить от имени всех граждан Израиля так, как я это понимаю, чтобы достичь трёх целей: безопасности, мира и экономического процветания для израильских граждан, для нашей страны", - резюмировал он.

Напомним, что переезд дипмиссии запланирован на 14 мая и приурочен к 70-летию образования Государства Израиль.
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