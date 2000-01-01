04.03 13:57 MIGnews.com

Правительство не может существовать, пока ортодоксы служат

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Правительство не имеет права на существование, не приняв закон, освобождающий харедим от службы в израильской армии, считает заместитель министра здравоохранения и лидер религиозной партии "Яадут а-Тора" Яаков Лицман."Вечером в среду премьер-министр Нетаниягу спросил, хотим ли мы выборов. Все сказали "нет", он также сказал "нет". Но, с моей точки зрения, он понял, что мы не уступим, потому что у меня есть указ от Совета мудрецов Торы.Это он от меня и услышал. Не похоже, чтобы для него это было неожиданностью. Я не вижу катастрофы в отсрочке бюджета. Если они не согласятся отложить голосование по государственному бюджету, случится одно из двух: либо мы проголосуем против него, либо будут (досрочные парламентские – ред.) выборы.Нет никакого способа вести переговоры после принятия решения Советом мудрецов Торы", - объяснил Лицман в интервью Ynet.