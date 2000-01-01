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Элович и Хефец освобождены из под стражи 04.03 13:27   MIGnews.com

Элович и Хефец освобождены из под стражи

Владелец контрольного пакета акций компании Безек Шауль Элович и бывший советник Безека Нир Хефец решением суда освобождены из предварительного заключения.

Элович и Хефец освобождены под домашний арест на срок 10 дней.

Эловичу на 45 дней запрещено появляться в офисах Безек, и общаться с другими фигурантами по делу - включая собственную жену и сына.

Эловичу и Хефецу на 180 дней запрещено покидать Израиль.

На слушаниях по условиям освобождения из под стражи полицейские представители потребовали запретить Эловичу давать интервью. В ответ адвокат подозреваемого потребовал, чтобы такие же условия распространились на полицию - с тем, чтобы предотвратить сливы материалов дела в прессу.

Элович и Хефец освобождены под залог 50 тысяч шекелей каждый.
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