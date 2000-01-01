Элович и Хефец освобождены из под стражи

Владелец контрольного пакета акций компании Безек Шауль Элович и бывший советник Безека Нир Хефец решением суда освобождены из предварительного заключения.
Элович и Хефец освобождены под домашний арест на срок 10 дней.
Эловичу на 45 дней запрещено появляться в офисах Безек, и общаться с другими фигурантами по делу - включая собственную жену и сына.
Эловичу и Хефецу на 180 дней запрещено покидать Израиль.
На слушаниях по условиям освобождения из под стражи полицейские представители потребовали запретить Эловичу давать интервью. В ответ адвокат подозреваемого потребовал, чтобы такие же условия распространились на полицию - с тем, чтобы предотвратить сливы материалов дела в прессу.
Элович и Хефец освобождены под залог 50 тысяч шекелей каждый.