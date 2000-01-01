04.03 13:34 MIGnews.com

Социал-демократы проголосовали за правительство с Меркель

Freue mich nach über breite Zustimmung der SPD Mitglieder zum Koalitionsvertrag. Ist eine gute Entscheidung für Deutschland — A. Kramp-Karrenbauer (@_A_K_K_) 4 марта 2018 г.

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Будущее германского правительства окончательно прояснилось: Социал-демократическая партия Германии проголосовала за коалицию с консерваторами из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.4 марта казначей партии Дитмар Нитан сообщил, что формирование правительства с ХДС-ХСС поддержали 239 604 членов партии (66,02% от общего числа), против – 123 329 (33,98%)."Большинство приняло предложение правления партии, у нас есть теперь ясность - СДПГ войдет в новое правительство", - отметил бургомистр и и. о. председателя СДПГ Олаф Шольц.По его словам, о том, кто от СДПГ войдет в правительство, партия сообщил в ближайшие дни. Неофициально самому Шольцу прочат должности вице-канцлера и министра финансов. Помимо этого, за его политсилой закреплены портфели министров иностранных дел, труда и социальных дел, юстиции и защиты прав потребителей. Шольц сообщил, что в правительство от социал-демократов войдут 3 мужчины и 3 женщины, при этом некоторые из них могут быть новичкаами.Ангелу Меркель о результатах голосования уже уведомили. Канцлер поздравила своих партнеров с таким решением."Поздравляю СДПГ с этим ясным результатом, рада дальнейшему сотрудничеству во благо нашей страны. Это хорошее решение для Германии", - цитирует ее пресс-служба ХДС.