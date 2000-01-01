Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









04.03 13:34   MIGnews.com

Социал-демократы проголосовали за правительство с Меркель

Будущее германского правительства окончательно прояснилось: Социал-демократическая партия Германии проголосовала за коалицию с консерваторами из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

4 марта казначей партии Дитмар Нитан сообщил, что формирование правительства с ХДС-ХСС поддержали 239 604 членов партии (66,02% от общего числа), против – 123 329 (33,98%).

"Большинство приняло предложение правления партии, у нас есть теперь ясность - СДПГ войдет в новое правительство", - отметил бургомистр и и. о. председателя СДПГ Олаф Шольц.

По его словам, о том, кто от СДПГ войдет в правительство, партия сообщил в ближайшие дни. Неофициально самому Шольцу прочат должности вице-канцлера и министра финансов. Помимо этого, за его политсилой закреплены портфели министров иностранных дел, труда и социальных дел, юстиции и защиты прав потребителей. Шольц сообщил, что в правительство от социал-демократов войдут 3 мужчины и 3 женщины, при этом некоторые из них могут быть новичкаами.

Ангелу Меркель о результатах голосования уже уведомили. Канцлер поздравила своих партнеров с таким решением.


"Поздравляю СДПГ с этим ясным результатом, рада дальнейшему сотрудничеству во благо нашей страны. Это хорошее решение для Германии", - цитирует ее пресс-служба ХДС.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:32
Найдена "семья" пингвинов из 1,5 млн. особей
23:31
Шоколад и вино помогут в борьбе с вирусами
22:44
Мужчинам ОАЭ будут доплачивать за вторую жену
21:44
Посольство Гватемалы переедет в Иерусалим этой весной
21:08
Активистка FEMEN оголилась перед Сильвио Берлускони
20:44
Посол Израиля в США: Мы всегда будем благодарны Трампу
20:27
В порту Хайфы произошла утечка мазута в море
19:38
Араб, который совершил наезд в Акко, вез беременную жену
19:19
Аргентинское издание обвинили в нарушении закона о Холокосте
17:48
В восточном Лондоне произошел взрыв
17:11
Иерусалим: задержаны "вешальщики" кукол в виде солдат
16:53
В деревне Бильин задержан гражданин Германии
16:42
Иран призвал США и Европу отказаться от ядерного оружия
16:16
В ЮАР проголосовали за конфискацию земли у белого населения
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus