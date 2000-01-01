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Мири Регев сравнила судью Познански-Кац с пуримским злодеем 04.03 13:05   MIGnews.com

Мири Регев сравнила судью Познански-Кац с пуримским злодеем

Министр культуры Мири Регев сделала весьма неоднозначное сравнение, проведя параллель между пуримскими злодеями и израильской судьей, которая вела дело против премьер-министра Нетаниягу.

"Мы были избраны народом, но есть советники и бюрократы, которые привыкли решать, что правильно, а что нет. В наше время их называют "привратниками". В Книге Эстер тоже есть привратники – Бигтан и Тереш. Прекрасная пара. Они чтили государственность, осторожно блюли верховенство закона, но оказалось, что они уже приготовили гильотину.

Оказалось, что они не отождествляли себя с царем, не соглашались на его способ руководства царством, все правила и государственность ими были позабыты, а верховенство закона стало не так важно", - цитирует сказанное ею на Пуриме в Ришон-ле-Ционе в субботу "Едиот Ахронот".

Речь идет о двух заговорщиках из "Мегилат Эстер", покушавшихся на жизнь царя Ахашвероша. Мудрец Мордехай подслушал их планы и рассказал царице Эстер, чем помог предотвратить убийство царя. В результате злоумышленники были казнены.

Продолжив, она сослалась на переписку между судьей Тель-Авивского суда Ронит Познански-Кац и следователем Ираном Шахам-Шавитом.

"Если бы у Бигтана и Тереша были мобильные телефоны, они бы, наверное, переписывались: «Что скажешь, Бигтан? Мы должны дать ему еще два дня или, может быть, три?» и «тебе стоит сделать удивленный вид, Тереш, хорошо?»" - сказал Регев.

Стоит отметить, что на время отсутствия Биньямина Нетаниягу, который покинул страну для 5-дневного визита в США, Мири Регев была назначена исполняющей обязанности премьер-министра Израиля.
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