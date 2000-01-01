04.03 12:16 MIGnews.com

Лапид: вернуть закон о равноправном распределении бремени

Пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Лидер "Еш Атид" Яир Лапид вместе с активистами партии провел сегодня утром (4.3.18) акцию в поддержку военнослужащих ЦАХАЛа и выступил против принятия закона об уклонении от армейской службы, который пытаются продвигать ультраортодоксальные партии.Акция с участием Лапида прошла на центральном железнодорожном вокзале Тель-Авиве. Активисты раздавали прохожим разъяснительные информационные материалы."После принятия "закона о магазинах", настал черед "закона об уклонении от службы в ЦАХАЛе". Этот закон оскорбителен для военнослужащих, оскорбителен для государства и оскорбителен для Торы. Ни в одном месте Священного Писания не сказано, что можно посылать других вместо себя на поле боя. Нигде не написано, что можно увиливать от национальной службы в МАДА (служба оказания скорой помощи) или от помощи инвалидам и старикам. Харедим просто используют слабость Нетаниягу и пытаются растоптать светское и традиционное население страны. Мы должны остановить "закон об уклонении" и вернуть закон о равноправном распределении гражданского бремени!", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.