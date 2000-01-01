Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Лапид: вернуть закон о равноправном распределении бремени | Фото: Пресс-служба фракции 'Еш Атид'04.03 12:16   MIGnews.com

Лапид: вернуть закон о равноправном распределении бремени

Лидер "Еш Атид" Яир Лапид вместе с активистами партии провел сегодня утром (4.3.18) акцию в поддержку военнослужащих ЦАХАЛа и выступил против принятия закона об уклонении от армейской службы, который пытаются продвигать ультраортодоксальные партии.

Акция с участием Лапида прошла на центральном железнодорожном вокзале Тель-Авиве. Активисты раздавали прохожим разъяснительные информационные материалы.
Лапид: вернуть закон о равноправном распределении бремени

"После принятия "закона о магазинах", настал черед "закона об уклонении от службы в ЦАХАЛе". Этот закон оскорбителен для военнослужащих, оскорбителен для государства и оскорбителен для Торы. Ни в одном месте Священного Писания не сказано, что можно посылать других вместо себя на поле боя. Нигде не написано, что можно увиливать от национальной службы в МАДА (служба оказания скорой помощи) или от помощи инвалидам и старикам. Харедим просто используют слабость Нетаниягу и пытаются растоптать светское и традиционное население страны. Мы должны остановить "закон об уклонении" и вернуть закон о равноправном распределении гражданского бремени!", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Пресс-служба фракции "Еш Атид"
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:40
Видео: момент автомобильной атаки в Акко
12:30
Атака в Акко: ранены полицейский МАГАВа и два солдата
11:59
Борис Гребенщиков попал в реанимацию
11:51
Израиль 2028: коррупция, проблемы с арабами, правые у руля
11:05
Китай построит ядерный авианосец
10:46
Помощник Джереми Корбина обвинял Израиль в геноциде
10:08
Сауды поддерживают "законные права" палестинцев
10:05
"На Бальфур сидит криминальный клан"
09:55
Премьер может разрешить коалиционный кризис за полтора часа
09:08
Яалон порхает ниже избирательного барьера
09:06
Через две недели после атаки: еще одна бомба у границы Газы
08:53
Попытка помешать переезду посольства Гватемалы провалилась
08:14
Нетаниягу: досрочных выборов не будет
08:11
Перед приземлением в Вашингтоне Нетаниягу поздравил Сару
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus