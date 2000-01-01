04.03 11:51 MIGnews.com

Израиль 2028: коррупция, проблемы с арабами, правые у руля

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В преддверии Сдеротской конференции, которая состоится в 15-й раз в колледже им. Пинхаса Сапира и Синематике Сдерота, под руководством доктора Арье Ротема впервые был проведен опрос "Израиль 2028", участникам которого было предложено дать свой прогноз, касательно безопасности, экономики, политики и социума.Так, оказалось, что большая часть населения (63%) считает, что через 10 лет страной продолжит править правый блок. Предсказуемо, что среди них значительно больше евреев (66%), чем мусульман (50%).Также почти половина населения считает, что напряженность между евреями и арабами будет и дальше расти, однако арабы в этом плане все же несколько более оптимистичны: в снижение эскалации между двумя народами верят 23% из них и лишь 18% среди евреев.В большинстве своем израильтяне не верят и в то, что через 10 лет удастся достичь мира. Опять же, евреи в этом плане более пессимистичны (63%), чем израильские арабы (45%).В то же время последние куда хуже настроены в отношении будущей коррупции – 64% из них считают, что уровень коррупции продолжит расти, тогда как среди евреев аналогичной точки зрения придерживаются 45%. Также среди арабов больше (35%) тех, кто верит в ухудшение ситуации с безопасностью, чем среди евреев (20%).Что же касается международных отношений, то по 39% респондентов заявили о возможности улучшения отношений с арабскими странами и Евросоюзом, а 53% уверены в сближение Израиля с США.В исследовании приняли участие 624 респондента, погрешность составила 3,92%.