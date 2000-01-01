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Помощник Джереми Корбина обвинял Израиль в геноциде 04.03 10:46   MIGnews.com

Помощник Джереми Корбина обвинял Израиль в геноциде

Лейбористская партия Великобритании оказалась в центре нового антисемитского скандала. На этот раз в юдофобии уличили одного из ключевых соратников Джереми Корбина и спичрайтера лейбористов Джосса Макдональда, в связи с чем лидера партии призывают его уволить.

В частности оказалось, что в сентябре 2014 года, сразу после окончания операции ЦАХАЛа "Нерушимая Скала" в секторе Газа, Макдональд продолжал вести "интернет-войны" со всеми поборниками Еврейского государства. Одному из пользователей Twitter он писал: "Похоже на признание того, что Израиль совершает геноцид и что ты оправдываешь его сугубо из-за Холокоста".

В том же году в его микроблоге появилась и другая запись: "Израильский апартеид уничтожил решение о "двух государствах". Единственное будущее – это двунациональная демократическая Палестина".

На этом фоне представитель тори Эндрю Перси призвал Джереми Корбина принять меры в отношении Макдональда.

"Обвинение Израиля в геноциде – отвратительное очернение, и Джереми Корбин должен пересмотреть свое решение о найме этого человека. Джереми Корбин продолжает закрывать глаза на людей в своем окружении, кто говорит и совершает поступки, неприемлемые в общественной жизни. Эти "твиты" еще раз демонстрируют то, что у лейбористов присутствует систематическая проблема с антисемитизмом, которую необходимо срочно решать", - заявил Перси.
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