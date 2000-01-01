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Сауды поддерживают `законные права` палестинцев | Фото: The White House/Flickr04.03 10:08   MIGnews.com

Сауды поддерживают "законные права" палестинцев

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил о поддержке Эр-Риядом "законных прав палестинцев" в Восточном Иерусалиме. Об этом, как сообщают палестинские СМИ, он написал в письме, адресованном председателю Палестинской администрации Махмуду Аббасу.

"Наследный принц Саудовской Аравии подтвердил, что палестинский вопрос имеет особое и важное значение, являясь приоритетом для хранителя двух священных мечетей, короля Салмана ибн Абдель-Азиза. Принц также подчеркнул неизменную решимость и ту чуткость, с которой Саудовское королевство подходит к поддержке палестинского вопроса и обеспечения законных прав палестинского народа, в том числе и в Восточном Иерусалиме", - сообщает Wafa.

Стоит отметить, что это несколько контрастирует с другими статьями за последние несколько месяцев, согласно которым саудовский кронпринц занял в вопросе палестино-израильского конфликта сторону, более близкую к Еврейскому государству.

В своем письме Мухаммед также отметил, что перемена в ближневосточной политике США "не изменит и не ущемит неизменные и хорошо защищенные права палестинского народа в Иерусалиме и других местах оккупированных палестинских земель", пишет Wafa.
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