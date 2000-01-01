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Flickr.com 04.03 14:49   MIGnews.com

Трамп намерен сократить траты на экологические программы

Финансирование агентств, которые изучают проблемы изменения климата, может быть сокращено на 17%. По данным Washington Post, такое решение вынашивает администрация президента США.

Это приведет к резкому снижению финансирования научных исследований и спутниковых программ, сообщает издание. По его информации, речь идет о Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое, в свою очередь, финансирует, в том числе, управление прибрежными зонами и исследования устьев рек. Так, управление океанических и атмосферных исследований может потерять $126 млн своих поступлений, а отдел спутниковых исследований — $513 млн.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал финансирование проектов, нацеленных на исследования изменения климата, а также обещал отменить Парижское соглашение по климату в случае победы. По его мнению, теория об изменении климата является аферой, которую разработали китайцы, чтобы уничтожить американскую промышленность.
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