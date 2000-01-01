04.03 09:54 MIGnews.com

Опрос: Марин Ле Пен теряет поддержку избирателей

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Очевидная угроза со стороны лидера крайне правых Марин Ле Пен наказать государственных служащих, которые "преследуют" политических оппонентов может подорвать ее поддержку, согласно опросу в преддверии президентских выборов во Франции.Опрос, проведенный исследовательской компанией BVA, показал, что Ле Пен получит 26 % голосов в первом туре в апреле, что на 1,5 % ниже показателей опроса, проведенного BVA 23 февраля.Отмечается, что поддержка независимого центриста Эммануэля Макрона набирает обороты, поднявшись на 3 пункта до 24 %.Консервативный соперник Ле Пен Франсуа Фийон получит 19 % голосов избирателей и, следовательно, будет исключен из второго раунда выборов, который состоится в мае.Другой опрос, проведенный Odoxa в пятницу, 3 марта, показал, что Макрон опередит Ле Пен в первом раунде.BVA сообщает, что Марин Ле Пен, вероятно, потеряла поддержку избирателей из-за комментариев на митинге в Нанте на прошлой неделе, на котором она угрожала наказать государственных служащих, которые будут "преследовать" политических оппонентов.Отметим, что Марин Ле Пен отказалась появиться на допрос в полицию в прошлом месяце в связи с обвинениями в незаконных платежах ЕС ее персоналу. Некоторые из помощников Ле Пен оказались под официальным расследованием по делу.