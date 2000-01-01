04.03 12:54 MIGnews.com

Конгрессмен рассказал о контактах коллег с дипломатами из РФ

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Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан рассказал, что многие его коллеги за последние несколько лет взаимодействовали с российскими дипломатами. Об этом он заявил в интервью Fox News.Журналисты спросили Райана, сколько конгрессменов общались с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком или другими дипломатами из РФ в последние годы.“Мне кажется, что десятки, если не сотни”, – заявил Райан.При этом он подчеркнул, что это обычная ситуация. Работа дипломатов заключается в том числе в том, чтобы встречаться с членами конгресса и выражать свои интересы или обеспокоенность, отметил член конгресса. Особенно это касается конгрессменов, которые состоят в связанных с внешней политикой комитетах, вроде комитета по международным отношениям или вооруженным силам.Ранее газета Washington Post сообщила, что глава министерства юстиции Джефф Сешнс дважды общался с послом России Сергеем Кисляком. Это было в прошлом году, когда Сешнс занимал пост сенатора США и поддерживал баллотировавшегося в президенты страны Дональда Трампа. При этом, когда на слушаниях по утверждению его кандидатуры на должность главы минюста, Сешнс не рассказал о контактах с российским дипломатом.